Бютівці заблокували Раду і всілися в ложі уряду
10:02, 24 жовтня 2008Політика
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Доброго ранку!
Народні депутати із фракції Блоку Юлії Тимошенко знову блокують роботу Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, близько 40 депутатів перебувають у президії парламенту та біля трибуни.
Крім того, декілька “бютівців” зайняли місця в ложі уряду.
Як повідомляв УНІАН, члени фракції БЮТ з 21 жовтня блокували трибуну, президію та урядову ложу в парламенті. “Бютівці” наполягають на першочерговому розгляді у ВР антикризових законопроектів.
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