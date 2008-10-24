Бютівці заблокували Раду і всілися в ложі уряду

Народні депутати із фракції Блоку Юлії Тимошенко знову блокують роботу Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 40 депутатів перебувають у президії парламенту та біля трибуни.

Крім того, декілька “бютівців” зайняли місця в ложі уряду.

Як повідомляв УНІАН, члени фракції БЮТ з 21 жовтня блокували трибуну, президію та урядову ложу в парламенті. “Бютівці” наполягають на першочерговому розгляді у ВР антикризових законопроектів.