У ЄЦ побачили, що Тимошенко лобіює інтереси своїх олігархів

Народный депутат, лідер партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ вважає, що антикризовий законопроект Юлії ТИМОШЕНКО містить багато лобістських положень. Про це він заявив під час зустрічі зі студентами Міжрегіональної академії управління персоналом в рамках Дискусійного клубу, що діє при МАУП.

Як приклад, І.КРІЛЬ навів положення антикризового законопроекту про збільшення ввізного мита на автомобілі, «до 25%, від якого виграє депутат фракції від БЮТ Таріел ВАСАЗЕ, що є власником корпорації «Укравто».

На його думку, запропоноване положення про надання уряду повноважень змінювати ставки ввізного мита, «означає ручне управління імпортом і експортом, від якого мають виграти десятки інших лобістів від БЮТ».

Коментуючи блокування роботи парламенту, однією із причин цього І.КРІЛЬ назвав «недоліки пропорційної системи виборів, за якою лідери фракцій монополізували вплив на парламент».

Політик заявив, що бездіяльність парламенту коштує сьогодні Україні дорожче, ніж витрати на майбутні вибори.

«Чим скоріше Україна піде на вибори, тим менше втратить грошей», - підкреслив народний депутат.

Він не виключив, що вибори можуть не відбутися, якщо лідери фракції домовляться про компроміс і розблокують парламент, утворивши нову більшість. Але, на думку керівника «Єдиного Центру», для цього лідерам необхідно відмовитися від президентських амбіцій.

Також І.КРІЛЬ спростував чутки про блокування «Єдиного Центру» з будь-якою політичною силою на майбутніх виборах.

«Єдиний Центр піде на вибори окремо», - заявив лідер партії.