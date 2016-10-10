Україна працює над отриманням статусу союзника США поза НАТО - Полторак

Про це сказав міністр оборони Степан Полторак в інтерв'ю програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною", опублікованому в неділю, 9 жовтня.

"Є завдання, поставлене президентом України – працювати в цьому напрямку. Ми ведемо переговори зі Сполученими Штатами. До кінця місяця в Україну прибуде радник високого рівня, який буде допомагати зближенню і співпраці зі США", – розповів міністр.

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Відповідаючи на уточнююче запитання про шанси України отримати цей статус, Полторак відповів: "Я вважаю, що шанси є. І дуже високі".

Глава Міноборони також нагадав, що чинна Воєнна доктрина визначила курс України на вступ до НАТО.

"У 2015 році нами була прийнята Військова доктрина, яка визначає чіткі завдання. Перше – європейський курс. Друге – вступ до НАТО... Але ми повинні довести нашим партнерам, в тому числі, в Альянсі, що у нас є чітке бачення реформ у Збройних силах, Міністерстві оборони, оскільки вони є незворотними", – підкреслив Полторак.

Міністр також назвав умови, при виконанні яких Україна може розраховувати на отримання летальної зброї від США.

"Летальну зброю ми отримаємо тоді, коли буде прийнято остаточне рішення у Сполучених Штатах... Коли це станеться, відомо тільки США... Що стосується порядку взаємодії, ми будемо просити те, що необхідно в першу чергу... Засоби ППО, протитанкові гармати", – пояснив Полторак.