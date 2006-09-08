Черновецький хоче, щоб його вітали стоячи

10:27, 08 вересня 2006
Політика
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Підготовлено пропозиції щодо зміни регламенту КМДА

Київська міська державна адміністрація хоче зобов`язати своїх чиновників вітати мера Києва на нарадах стоячи.

Про це говориться в пропозиціях по зміні регламенту Київміськадміністрації, підготовлених виконуючим обов`язки заступника голови КМДА Володимиром Головачем.

"Якщо міський голова прибуває на нараду під час його проведення іншою особою, то учасники наради вітаються з ним вставанням. Таким чином відбувається вітання з міським головою перед початком наради", - сказано в пропозиціях.

Крім того, Головач пропонує доповнити регламент пунктами про те, що учасники нарад повинні прибувати на нього завчасно з необхідними матеріалами і робочими зошитами.

Учасники наради повинні займати місця в залі після прибуття мера за його вказівкою.

За попереднім узгодженням з мером або уповноваженою ним особою, місця в залі засідань можуть бути завчасно визначені табличками з прізвищами.

Також Головач вважає, що висловлені мером доручення, крім протоколу, повинні фіксуватися й учасниками наради у своїх робочих зошитах.

Українська правдаз посиланням на Українські новини

 

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