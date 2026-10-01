У Путіна пояснили, за яких умов РФ може застосувати ядерну зброю проти Європи

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не планує застосовувати ядерну зброю проти Європи. Його слова цитують росЗМІ.
"У російських доктринальних документах чітко визначені умови застосування ядерної зброї – насамперед це захист територіальної цілісності", – сказав він.
За словами Пєскова, якщо НАТО не планує дій проти Росії, то у альянсу немає причин для занепокоєння.
Росія пригрозила НАТО ядерним ударом – що відомо
Нагадаємо, що раніше в посольстві Росії у Великій Британії заявили про те, що будь-які військові дії Великої Британії або НАТО проти російської території викличуть відповідь із використанням усіх наявних у РФ засобів, включаючи ядерну зброю.
Ця заява стала реакцією Москви на статтю в газеті The i Paper, присвячену Калінінградській області, в якій висловлюється припущення про те, що НАТО може ввести блокаду цього регіону або скасувати визнання російського суверенітету.
Незважаючи на очевидні загрози, у Москві заявили, що "не прагнуть до конфронтації з НАТО та Європою", а також пообіцяли не нападати на них. Однак у РФ підкреслили, що в разі конфлікту "Росія відповість відповідним чином".