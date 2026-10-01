У Павлограді масштабна пожежа в адмінбудівлі після російського удару

Госпіталізовано трьох людей, які постраждали під час удару.

Унаслідок атаки російських окупантів по Павлограду зайнялася адміністративна будівля у середмісті. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог знову атакував Павлоград. Виникла пожежа. Зайнялася адмінбудівля у середмісті. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", - зазначив він.

Згодом очільник ОВА додав, що на Дніпропетровщині сьогодні четверо людей зазнали поранень. Росіяни понад 30 разів атакували чотири райони області безпілотниками, артилерією та скинули авіабомбу.

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"У Павлограді понівечена адмінбудівля, сталися пожежі. Троє людей госпіталізовані. 67-річна жінка знаходиться на амбулаторному лікуванні", - написав Ганжа. Згодом він додав, дві жінки та чоловік отримали необхідну медичну допомогу.

Оновлено о 20:24. Водночас у ДТЕК заявили, що Росія обстріляла адмінбудівлю вугільного підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині.

"Пожежу оперативно локалізували рятувальники ДСНС. За попередніми даними, один працівник отримав осколкові поранення", - йдеться у повідомленні і зауважується, що наразі ще триває ліквідація наслідків атаки.

Удари по Дніпропетровщині

Крім того, на Нікопольщині російські загарбники ударили по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Там пошкоджені підприємство, готель, приватні будинки, легкові та вантажний автомобілі.

"У Синельниківському районі потерпали Богинівська і Миколаївська громади. Понівечені приватні оселі. У Дніпрі зайнялася пожежа", - повідомив Ганжа.

Останні удари по Дніпропетровщині

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня внаслідок російських ударів по Дніпропетровщині двоє людей загинули, а ще п’ятеро дістали поранень. Зокрема, ворог вдарив по Межівській громаді, внаслідок чого там загинули 17-річна дівчина та 59-річна жінка. А ще двоє людей, серед яких 6-річний хлопчик, зазнали поранень.

28 вересня російська окупаційна армія вдарила по середмістю Дніпра, влучивши в офісну будівлю, там спалахнула пожежа. Повідомлялося, що внаслідок атаки загинули троє людей, а ще щонайменше 12 зазнали поранень.

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