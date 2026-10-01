РФ запустила по Україні 66 реактивних БпЛА: скільки вдалося збити

66 із запущених ворожих БпЛА - реактивні.

У четвер, 1 жовтня, російські окупанти запустили по Україні 97 ударних безпілотників, переважну більшість з яких вдалося нейтралізувати.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України у своєму Telegram-каналі, протягом дня (з 06:30 до 18.00), ворог атакував Україну 97 ударними БпЛА (66 із них - реактивні), "Гербера" та дронами інших типів.

"За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 78 БпЛА (55 із них - реактивні)", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У ПС ЗСУ додали, що станом на 18:00 у повітряному просторі продовжувало перебувати близько 10 ударних безпілотників.

Боротьба з російськими реактивними дронами

Як повідомляв УНІАН, Павло Нарожний, засновник Благодійної організації "Реактивна пошта", військовий експерт, зауважує, що Україна має можливість переконати Китай не постачати Росії турбореактивні двигуни до дронів-камікадзе, якими атакуються українські міста.

За його словами, Україна має важіль, оскільки є одним зі світових лідерів у поставках зерна, а Китай - це один з найбільших у світі його споживачів.

Водночас ПС ЗСУ отримали ще одну батарею німецьких зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM, яка вже надійшла на озброєння. Вона дозволяє перехоплювати повітряні цілі на відстані до 40 кілометрів та висоті до 20 км. Тож завдяки цьому Україна має ефективний засіб для збиття російських реактивних дронів.

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