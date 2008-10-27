Україна і Туреччина перейдуть на частковий безвізовий режим

Україна і Туреччина перейдуть на безвізовий режим для певних категорій громадян.

Про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з президентом Турецької Республіки Абдуллою ГЮЛЕМ в Анкарі.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що в ході переговорів з керівництвом Турецької Республіки велика увага приділялась лібералізації візового режиму між двома країнами.

«Ми близькі до встановлення безвізового режиму щодо окремих категорій громадян», - сказав В.ЮЩЕНКО, уточнивши, що це в першу чергу стосується журналістів, студентів і бізнесменів.

В.ЮЩЕНКО також зауважив, що сторони мають велике бажання встановлення у майбутньому безвізового режиму між Україною та Туреччиною для всіх громадян.

Він повідомив, що президенти двох країн дали доручення зовнішньополітичним відомствам напрацювати необхідні механізми та інструменти, які б стали підгрунтям ухвалення відповідного політичного рішення у майбутньому.