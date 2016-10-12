На сьогодні немає жодної домовленості про зустріч "нормандської четвірки" – Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін, відповідаючи на запитання журналістів.

“На сьогодні немає жодної домовленості, я підкреслюю, жодної домовленості, щодо зустрічі на найвищому рівні в «нормандському форматі»”, - сказав він.

За словами Клімкіна, вже обговорюються різні опції, які були прив'язані до різних дат і міст.

“Це все залежить не від часових рамок. Це все залежить від того, чи зможемо ми домовитися про реальні результати такої зустрічі. Якщо у нас немає реальних результатів, а реальний результат для нас, оскільки Росія намагається перекрутити всю логіку Мінська, погодити «дорожню карту», в якій зводяться три ключових напрямки”, - сказав Клімкін.

За його словами, перший фундаментальний напрямок - це безпека, другий - це логіка кроків, які потрібні з точки зору політики. І третій напрямок - звільнення заручників і політв'язнів.

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“Якщо такої «дорожньої карти» немає, то у нас немає логіки, як її погоджувати, і предмета для такої зустрічі немає”, - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, днями у ЗМІ з’явилася інформація, що канцлер Німеччини Ангела Меркель на 19 жовтня запросила лідерів країн «нормандського формату» на вечерю.

11 жовтня сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков з цього приводу сказав, що підготовка зустрічі ведеться, але дату не визначено.

Водночас вже сьогодні Пєсков заявив, що рівень готовності для зустрічі «нормандської четвірки» поки що не настав.