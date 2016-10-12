У Кремлі знову заявили, що рівень готовності для зустрічі "нормандської четвірки" поки що не настав

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ми, якщо ви знаєте, дуже акуратно завжди говорили про такі плани, підкреслюючи, що ведеться підготовка. І ми зробимо остаточно заяву, коли будемо готові. Такий рівень готовності поки що не настав», - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Пєсков, коментуючи повідомлення про те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель на 19 жовтня запросила лідерів країн «нормандського формату» - України, Німеччини, Франції й Росії - на вечерю, повідомив, що підготовка до такої зустрічі ведеться, але дату не визначено.

«Щойно ми будемо готові, ми зробимо відповідні повідомлення про дату і місце такої зустрічі», - сказав він.