Штайнмаєр звинуватив Росію у підживленні конфлікту на сході України

Про це він сказав у Страсбурзі, відповідаючи на запитання політиків у рамках осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

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"Хто з вас міг уявити собі, що на початку XXI століття європейська країна втратить частину своєї території всупереч міжнародному праву, що ця частина стане результатом анексії з боку іншої держави? Що питання війни і миру в українському конфлікті повернеться на порядок денний нашого континенту Європи? Хто міг уявити собі це? Що стосується анексії Криму і підживлення Росією конфлікту на сході України, ми відреагували на них в Євросоюзі і на рівні НАТО. І зробили це рішуче", - заявив Штайнмаєр.

При цьому він зазначив, що Німеччина у ці непрості часи прийняла головування в ОБСЄ.

Також Штайнмаєр нагадав, що в рамках "нормандського формату" Німеччина співпрацює з Францією, Росією та Україною на шляху до політичного рішення для сходу України, як це передбачено у Мінських угодах.