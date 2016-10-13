Штайнмаєр звинуватив Росію у підживленні конфлікту на сході України
Міністр закордонних справ Федеративної республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр звинуватив Росію у підживленні конфлікту на сході України.
Про це він сказав у Страсбурзі, відповідаючи на запитання політиків у рамках осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
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"Хто з вас міг уявити собі, що на початку XXI століття європейська країна втратить частину своєї території всупереч міжнародному праву, що ця частина стане результатом анексії з боку іншої держави? Що питання війни і миру в українському конфлікті повернеться на порядок денний нашого континенту Європи? Хто міг уявити собі це? Що стосується анексії Криму і підживлення Росією конфлікту на сході України, ми відреагували на них в Євросоюзі і на рівні НАТО. І зробили це рішуче", - заявив Штайнмаєр.
При цьому він зазначив, що Німеччина у ці непрості часи прийняла головування в ОБСЄ.
Також Штайнмаєр нагадав, що в рамках "нормандського формату" Німеччина співпрацює з Францією, Росією та Україною на шляху до політичного рішення для сходу України, як це передбачено у Мінських угодах.