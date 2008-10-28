Вінський заявляє, що там, де він є, кризи немає

У транспортній галузі кризи не спостерігається – Вінський

Кременчук. 28 жовтня. УНІАН. У транспортній галузі кризи не спостерігається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Кременчуці Полтавської області заявив міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

«У транспорті немає ніякої кризи. Всі поїзди ходять вчасно, всі літаки літають за графіком, пошта працює. У тій галузі, за яку я відповідаю, немає кризи. Хоча є проблеми, пов`язані зі спадом вантажоперевезень», – сказав міністр.