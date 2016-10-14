Порошенко: Мінський процес гальмується через російський "маскарад"

Президент України Петро Порошенко заявляє, що війна на Донбасі продовжується, а «Мінський» процес гальмує нескінченний російський «маскарад».

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Про це він написав у своїй статті для німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung під назвою "Кінець маскараду".

«З більш як 800 обстрілами з російської сторони у вересні та більш як 500 вже цього місяця війна продовжується, і є всі підстави вважати, що Мінський процес гальмується через нескінченний російський маскарад», - додав Порошенко.

На переконання президента, прийшов час змінити бачення щодо справжніх намірів Росії, адже вони загрожують не лише Україні, але і безпеці та стабільності Європи.