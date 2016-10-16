Переговори в мінському та нормандському форматах себе вичерпали - Жебрівський

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Щодо мінських та нормандських форматів, моя позиція така: переговори в Бенувіль (регіон Нижня Нормандія), у Мілані та Мінську стали, по-суті, проміжними етапами. Вони себе вичерпали», - написав Жебрівський.

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«Зрештою, ані Франція, ані Німеччина не брали на себе зобов'язань щодо гарантій нашої безпеки, коли ми добровільно-примусово позбулись третього за потужністю у світі ядерного арсеналу. Такі гарантії взяли на себе США та Великобританія (про третього "гаранта" - РФ - мовчу, бо вона нині поводить себе так, ніби перебуває у "стані неосудності", але це вже компетенція Міжнародного трибуналу)», - зазначив голова Донецької ВЦА.

На його думку, за умови, коли Україна свою частину угоди виконала на всі 100%, пора переходити до суті питання – виконання умов Будапештської угоди 1994 року.

«В Будапештській угоді прописано чітко: взамін за відмову від ядерного арсеналу США та Великобританія (ну, і Росія) гарантують Україні її незалежність, суверенітет на непорушність існуючих кордонів», - наголосив Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в невиконанні політичної частини Мінська-2.