Тимошенко у Раді аплодувала словам Януковича

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає опозицію до консолідації з урядом і Президентом у роботі по мінімізації наслідків кризи для економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила, представляючи урядовий антикризовий законопроект у парламенті.

«Я закликаю всі опозиційні фракції консолідуватися навколо спільної роботи з подолання кризових проявів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона висловила розуміння того, що для будь-якої політичної сили найбільш важливими є слова її лідерів, тому вона процитувала слова лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, сказані ним у 2007 році під час його прем`єрства: «Я не раз говорив, що політику в принципі не можна будувати на підкресленому неприйнятті своїх політичних опонентів, на провокації настроїв, які схиляють народ до думки, що причина всіх існуючих проблем – у безпорадності чинної влади. Це помилка, мовляв, змінимо владу – і всі проблеми зникнуть самі. Подивимося на країни Євросоюзу і на Росію. Всупереч тому, що має місце політична боротьба, вона ніколи не переходить межу, за якою політичне суперництво може негативно вплинути на економічну безпеку держави».

«Я перша аплодую цим словам Віктора Федоровича, який у 2007 році, обіймаючи посаду прем`єр-міністра, сказав те, що я хочу сказати сьогодні. Я вірю в те, що Україна має надійну команду, котра може захистити Україну. Тому - за об`єднання!», - закликала Ю.ТИМОШЕНКО.