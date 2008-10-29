У парламенті - сутичка, Яценюк кричав: «Брейк!»

У Верховній Раді відбулась сутичка між народними депутатами від НУ-НС та БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, все почалося з того, що народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО заявив, що у сесійній залі відбувається голосування картками членів фракції НУ-НС, відсутніх у сесійній залі, зокрема карткою Оксани БІЛОЗІР.

Він додав, що також відбувається голосування дублікатом картки депутата від БЮТ Ігоря РИБАКОВА.

Після цього представники фракції БЮТ підійшли до місць, де у сесійній залі розміщені члени фракцїі НУ-НС, і почали витягувати картки із системи для голосування "Рада" на місцях, де були відсутні народні депутати.

При цьому відбулась сутичка між депутатом від НУ-НС Андрієм ПАРУБІЄМ та одним з депутатів від БЮТ.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пояснив, що І.РИБАКОВ звернувся до апарату ВР і повідомив про зникнення його картки для голосування, після чого було зроблено дублікат.

А.ЯЦЕНЮК неодноразово звертався до лідера фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА, щоб він заспокоїв депутатів зі своєї фракції і щоб вони повернулися на свої робочі місця. При цьому А.ЯЦЕНЮК говорив: «Брейк».