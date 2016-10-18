Завтра КСУ почне розгляд справи щодо конституційності усунення Януковича

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КСУ.

Справа розглядатиметься за поданням глави держави Петра Порошенка.

Суддею-доповідачем у справі буде Наталя Шаптала. Початок розгляду справи о 10 годині.

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Крім того, зазначається, що до КСУ надійшло конституційне подання Уповноваженого Верхової Ради з прав людини щодо відповідності Конституції положень частини дев᾿ятої статті 46 закону «Про Кабінет міністрів України“.

Згідно з Регламентом Суду, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.

Текст конституційного подання розміщений на офіційному сайті КСУ в рубриці «На розгляді суду».

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня ГПУ повідомила про підозру Віктору Януковичу у заволодінні резиденцією «Межигір’я» та його сину Олександру у причетності до цього.