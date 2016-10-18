Завтра КСУ почне розгляд справи щодо конституційності усунення Януковича
Завтра, 19 жовтня, Конституційний Суд України у формі письмового слухання розпочне розгляд справи щодо конституційності закону «Про позбавлення Віктора Януковича звання президента України».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі КСУ.
Справа розглядатиметься за поданням глави держави Петра Порошенка.
Суддею-доповідачем у справі буде Наталя Шаптала. Початок розгляду справи о 10 годині.
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Крім того, зазначається, що до КСУ надійшло конституційне подання Уповноваженого Верхової Ради з прав людини щодо відповідності Конституції положень частини дев᾿ятої статті 46 закону «Про Кабінет міністрів України“.
Згідно з Регламентом Суду, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.
Текст конституційного подання розміщений на офіційному сайті КСУ в рубриці «На розгляді суду».
Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня ГПУ повідомила про підозру Віктору Януковичу у заволодінні резиденцією «Межигір’я» та його сину Олександру у причетності до цього.