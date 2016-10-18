Апеляційний суд Києва залишив Єфремова під вартою до 24 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резолютивну частину ухвали сьогодні ввечері оголосив голова колегії суддів Апеляційного суду Києва Іван Рибак.

«Заслухавши пояснення сторін – учасників процесу, дослідивши матеріали справи, колегія суддів ухвалила в задоволенні скарги адвокатів підозрюваного Єфремова Олександра Володимировича – відмовити. Рішення Печерського райсуду Києва залишити без змін… Ухвала оскарженню не підлягає», – зазначається в судовому рішенні.

Також слід зазначити, що впродовж кількох годин виступів сторона захисту Єфремова наполягала на його невинуватості, на те, що він під час інших судових засідань з’являвся на них, брав активну участь, від слідчих органів та суду не переховувався, тому йому слід обрати інший запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою.

Своєю чергою сторона обвинувачення наполягала на тому, що Єфремов підозрюється в скоєнні тяжких злочинів, які не передбачають іншого, крім арешту, запобіжного заходу, а тому суд має залишити рішення першої судової інстанції без змін.

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Як повідомляв УНІАН, 30 липня Єфремова затримали в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував його на 2 місяці без права внесення застави.

27 вересня Печерський райсуд подовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб, до 24 листопада.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій із метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».