"Укроборонпром" презентував депутатам вітчизняні розробки озброєння

01:47, 19 жовтня 2016
Політика
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"Укроборонпром" наочно презентував депутатам новітні розробки українських конструкторів, щоб народні обранці активніше голосували за необхідне для розвитку галузі.

Мины и минометы в ВР:

Так, для потреб "Оборонпрому" на порядку денному знову може постати спецконфіскація - вилучення коштів сім'ї Януковича.

Цей законопроект уже десятки разів намагалися протягти в сесійну залу, але марно.

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