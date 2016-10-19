"Укроборонпром" презентував депутатам вітчизняні розробки озброєння

Так, для потреб "Оборонпрому" на порядку денному знову може постати спецконфіскація - вилучення коштів сім'ї Януковича.

Цей законопроект уже десятки разів намагалися протягти в сесійну залу, але марно.

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