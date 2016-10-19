Яценюк про заяву глави французького МЗС: Тиснути потрібно на агресора - на Путіна

Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у своєму Facebook, коментуючи інформацію про заяву глави МЗС Франції Еро про потребу добитися від України "детального зобов'язання із статусу Донбасу і календаря".

"Без безпеки немає демократії. Без демократії немає виборів і реального представництва волі людей", - написав він.

«Це виглядає або провокацією, або нерозумінням суті того, що відбувається на сході України. Від цього нерозуміння є й проблеми з «календарем», - наголосив Арсеній Яценюк.

«На Донбасі - війна Росії проти України. Але не лише проти України, а й проти Європи і самої Франції. У Парижі це важко усвідомлюється. Але на Донбасі росіяни чинять такі ж військові злочини, як у Сирії», - підкреслив він.

Лідер «Народного фронту» наголосив, що без відводу російських сил і зброї з Донбасу та без встановлення контролю за кордоном - там безпеки не буде: «Без безпеки немає демократії. Без демократії немає виборів і реального представництва волі людей. Ось вам і календар, дорогі французькі партнери».

«Тиск повинен бути спрямований в одному напрямку. Це - тиск проти агресора, проти агресії Путіна, проти свідомої політики Кремля на підрив безпеки і демократії у Європі. Скільки ще треба «донбасів» і «сирій», щоб це зрозуміти?!» - написав Арсеній Яценюк.