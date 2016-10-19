Луценко пропонує легалізувати казино у "елітних закладах"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні на брифінгу в Запоріжжі.

Генпрокурор зазначив, що існуюча зараз в Україні повна заборона на діяльність гральних закладів не лише неефективна, а й сприяє зростанню злочинності.

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«Тотальна заборона показала свою неефективність», - заявив Луценко, зазначивши, що дія такої заборони схожа на дію «сухого закону» в Америці, який сприяв розвитку мафії та корупції у владі.

«Потрібно дати можливість для офіційної роботи казино в 5-6-зіркових готелях – тобто в елітних закладах, куди ніколи не потраплять школярі. Це моя особиста думка», - сказав Луценко.

Він також заявив: «Потрібно розмежувати те, що є соціально небезпечним і те, що не є соціально небезпечним і дозволити те, що не є соціально небезпечним».

При цьому генеральний прокурор України зазначив, що виступає категорично проти відновлення роботи ігрових автоматів у загальнодоступних місцях.

«Я проти ігрових автоматів – проти «одноруких бандитів», які встановлюються в загальнодоступних місцях. Я знаю ситуації, коли пройдисвіти завозили кілька таких автоматів у село й село знищувалося: люди виносили з будинків усе», - сказав Луценко.