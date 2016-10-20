Порошенко: жодних документів в рамках засідання "нормандської четвірки" не було підписано

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.

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"У нас немає документа. Вона (так звана «дорожня карта» виконання Мінських угод - УНІАН) не підписана. Ми домовилися - усі четверо учасників "нормандського формату" - що зараз концентруємося виключно на розробці повномасштабної "дорожньої карти", яка буде складатися з першого, - безпекового блоку", - заявив Порошенко.

За словами президента, другою складовою "дорожньої карти" буде політичний блок, а третьою - гуманітарний.

"Жодних документів сьогодні не підписано, і підписуватись не планувалось", - заявив президент.

Нагадаємо, переговори в "нормандському форматі" на рівні глав держав з метою вирішення ситуації на Сході України завершилися. Переговори тривали більше 4 годин. Під час переговорів був оголошений незаплановану перерву.