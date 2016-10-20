Допит Януковича як свідка може відбутися у листопаді - адвокат

Колишнього президента Віктор Янукович можуть допитати у справі проти екс-беркутівців у листопаді. Про це повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк, пише УП.

Він зазначив, що наразі ведеться підготовка до судового засідання, яке відбудеться у Ростові-на-Дону. Дата засідання має бути узгоджена після того, як пакет документів, підготовлений українським Мін’юстом та переданий Росії, дійде до Райсуду Ростова.

Дату райсуд Ростова буде узгоджувати із Святошинським судом у Києві, який розглядає справу екс-беркутівців. За словами Сердюка, зазвичай це відбувається у телефонному режимі.

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«Далі ростовський суд має підготувати необхідну для відеоконференції техніку. Янукович прийде до суду в Ростові і надасть свої свідчення, які транслюватимуться в процесі засідання Святошинського суду. Це буде звичайне судове засідання, Янукович буде допитаний в якості свідка», - пояснив Сердюк, додавши «Я маю надію, що це відбудеться в листопаді».

Нагадаємо, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Сергія Зінченка та Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського.

За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднані в одне.

27 вересня 2016 року Святошинський райсуд Києва продовжив термін тримання під вартою 5 екс-«беркутівцям» ще на 60 діб.