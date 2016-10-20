Викриття "газової схеми" Онищенка: детективи НАБУ знайшли у довіреної особи нардепа $600 тисяч

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

"Вказана особа є номінальним власником фактично належної народному депутату компанії-нерезидента, котра володіє частками в статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вказані грошові кошти", - зазначається у повідомленні.

У НАБУ уточнили, що обшук було проведено в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактами зловживання службовим становищем при реалізації природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» (так звана «справа Онищенка») 19 жовтня.

Нагадується, що Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

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Повідомлення про підозру генеральний прокурор України підписав 27 липня ц.р. Згоду на притягнення до відповідальності, затримання та арешт Онищенка Верховна Рада надала 5 липня. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну. 8 серпня його було оголошено в національний розшук.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Онищенко.