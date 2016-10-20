Порошенко обговорив зі Столтенбергом поглиблення співпраці між Україною та НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній прес-конференції зі Столтенбергом сьогодні в Брюсселі.

«Ми сьогодні також обговорили можливості поглиблення нашого співробітництва між НАТО та Україною. Я дуже вдячний НАТО за підтримку в розбудові наших оборонних спроможностей, також в реформуванні (сектору оборони) та за консультативну технічну допомогу в розбудові нашого сектору безпеки та оборони - для нас це дуже важливо», - заявив він.

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«Дуже важливо поглибити наше співробітництво в регіональній безпеці, особливо в контексті боротьби з російською агресією. Ми хочемо інтенсифікувати діалог в плані ситуативної обізнаності та взаємосумісності - це новий формат в рамках програми поглиблених можливостей», - заявив Порошенко.

«Ми сьогодні дійсно проаналізували можливості співробітництва в цьому плані, я хотів би подякувати генеральному секретарю Столтенбергу за міцну і незмінну підтримку України в боротьбі з російською агресією, солідарність з Альянсом дуже важлива», - додав президент.

Окрім цього, як повідомляв УНІАН, Порошенко виловив сподівання, що НАТО тиснутиме на Росію для повного виконання нею Мінських угод.

«Ми сподіваємося, що наш партнер - НАТО - буде тиснути на Росію для того, щоб вона повністю впроваджувала Мінські угоди, особливо в плані безпеки», - заявив Порошенко.