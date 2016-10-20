Столтенберг заявив про готовність провести засідання Ради НАТО-Росія, на якому буде йтися про Україну

Про це він сказав у четвер у Брюсселі після зустрічі з президентом України Петром Порошенком, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН щодо можливості проведення такого засідання у світлі результатів переговорів «нормандської четвірки», які пройшли в середу в Берліні.

«Ми готові провести нове засідання Ради НАТО-Росія в найближчому майбутньому, дата ще не визначена чи вирішена, і ми знаходимося в діалозі з Росією щодо порядку денного та модальності. Але що є чітким, так це те, що на наступному засідання Ради НАТО-Росія ми також піднімемо питання України й ще раз підкреслимо як підтримку Україні, так і важливість повного виконання Мінських домовленостей та підтримку ініціативи розробити дорожню карту з імплементації Мінських домовленостей», – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив, що в альянсі вірять у політичний діалог, тому що «важливо передавати чіткі меседжі з багатьох питань, а також з України».

При цьому він нагадав, що після незаконної анексії Криму НАТО припинило все практичне співробітництво з Росією, і це рішення залишається в силі. Альянс також посилив свою безпеку, що «є прямою відповіддю на російську агресію проти України».

Читайте такожГенсек НАТО привітав перші результати розслідуванні у справі МН17

«Але ми також вирішили утримувати дипломатичні канали відкритими, тому що ми не віримо в те, що ми повинні ізолювати Росію, але повинні поєднувати військовий захист та протистояння з політичним діалогом. Тому ми підтримуємо Раду НАТО-Росія як канал для політичного залучення Росії. І ми чітко сказали, що будемо піднімати питання щодо України, і тому в нас Україна на порядку денному на всіх зустрічах Ради НАТО-Росія з весни 2014 року», – наголосив Столтенберг.

Столтенберг також запевнив, що НАТО продовжить надавати Україні політичну та практичну підтримку.

«НАТО та союзники по НАТО продовжать підтримувати Україну", - сказав Столтенберг.

Читайте такожПорошенко сподівається, що НАТО тиснутиме на Росію для повного виконання нею Мінських угод

Зокрема, за його словами, Альянс продовжить надавати практичну, політичну підтримку, підтримку через різні трастові фонди, допомагаючи розбудовати інституції безпеки, співпрацювати в таких сферах як кібербезпека, реабілітація поранених солдатів.

"Україна, зі свого боку, повинна продовжувати реалізувати реформи, боротися з корупцією, і я вітаю ваше особисте долучення до слідування шляхом реформ в Україні", - сказав Столтенберг, звертаючись до Порошенка.