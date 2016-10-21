Савченко закликала "не вкладатися в неї", якщо вона знову потрапить у полон до бойовиків

Як передає ТСН, так вона прокоментувала ризики її відвідин окупованих територій Донбасі, про які депутат зізналася під час виступу у ПАРЄ.

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"Ризикую я собою. Якщо ще раз попадуся, тоді вже не вкладайтеся так (в мене), вкладайтеся в інших, витягніть всіх", - сказала Савченко під час ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1.

Як повідомляв УНІАН, Савченко, виступаючи в сесійній залі ПАРЄ, заявила, що нещодавно відвідала окуповані території і спілкувалася з людьми, які її взяли у полон. Також вона заявляє, що змогла поспілкуватися з представниками "ДНР" та "ЛНР" настільки детально, що відчула зміну їх настроїв.

Раніше журналіст з Донецька Олексій Мацука заявив, що Савченко намагалася потрапити в Донецьк кілька тижнів тому "стежками" через Красногорівку для зустрічі з лідером "ДНР" Олександром Захарченком. Савченко у відповідь спростувала його слова і заявила, що взагалі давно не була в зоні АТО.