Позиція України, ФРН та Франції щодо Донбасу "надзвичайно розходиться" з позицією Росії – Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Говорячи про результати зустрічі в "нормандському форматі" він, зокрема, виділив загальну згоду щодо можливості роботи надалі у форматі «дорожньої карти» виконання Мінських угод..

"Для нас «дорожня карта» виконання Мінська це, в першу чергу, чітка послідовність кроків, зокрема з боку Російської Федерації, у сфері створення належного безпекового середовища на Донбасі. І, звичайно, гарантії цих кроків", - сказав Клімкін.

Він наголосив, що "без чіткого встановлення послідовності і гарантії говорити про виконання Мінська, і це наша спільна позиція з нашими друзями і партнерами, з Німеччиною і Францією, з країнами Європейського Союзу, - неможливо".

Так, зазначив Клімкін, відбуватиметься робота над такою «дорожньою картою». Водночас він відзначив, що на сьогодні спільна позиція України, Німеччини та Франції "надзвичайно розходиться" з позицією Росії.

"Розходяться як в плані послідовності заходів, так і в плані чіткої гарантії їх виконання. В плані допуску ОБСЄ до території окупованого Донбасу, в плані допуску ОБСЄ до неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону", - сказав міністр.

Він наголосив, що без виконання низки ключових безпекових домовленостей, включаючи повне припинення вогню і його контролю з боку ОБСЄ, повний доступ ОБСЄ до території окупованого Донбасу, повний доступ ОБСЄ до моніторингу неконтрольованої ділянки кордону, без виведення регулярних російських військ і російських найманців, російського озброєння, - переходити до обговорення інших питань неможливо.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі й французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

Також президент України зазначив, що Росія підтримала необхідність розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Крім того, за словами Порошенка, лідери країн домовилися продовжити на рівні експертів і робочих груп підготовку концепції виборчого законодавства для проведення виборів на Донбасі.