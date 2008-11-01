Ющенко: соціальні виплати стали викликом для стабільності гривні

Соціальні виплати уряду стали викликом для стабільності гривні, заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО у спеціальному випуску програми «Свобода на Інтері».

Президент наголосив, що не можна розвивати національну економіку без фінансової стабільності в країні, коли в державі немає контролю за інфляцією та курсом національної валюти. В.ЮЩЕНКО закликав називати гривну з повагою на „ви” й відповідно до неї ставитись. Президент наголосив, що влада зобов’язана забезпечити таку політику: „Влада повинна заповідь номер один виконати - втримати контроль над цінами”.

Глава держави показав графік, в якому демонструється пряма залежність обсягів видатків уряду з обсягами роздрібної інфляції. „Цим я хочу сказати: поки в державі не з’явиться уряд, який буде тримати збалансованими державні фінанси, – ніякий контроль над цінами не відбудеться”, - сказав він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що необхідно збільшувати соціальні виплати, лише маючи на це бюджетні резерви: „Я тут чув, що два чи три політики тут заговорили про заробітню плату – що, та я ж хотів дать, я хотів дати. А у вас воно є, щоб ви давали?”, - зауважив глава держави.

Він розповів, що в цьому році уряд збільшив соціальні виплати, в тому числі заробітні плати, більш як на 40%, що призвело, у свою чергу, до збільшення темпів інфляції. Водночас, він зауважив, що через інфляцію на сьогодні в Україні найнижча реальна зарплата за останні вісім років.

„Так от, шановні, ті, хто хочуть видавати, – ви маєте право видавати тільки те, що у вас є. Якщо у бюджеті немає ресурсу, нам треба руки відбити тим політикам, які на популізмі хочуть будувати якісь блага”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що саме необґрунтоване підвищення соціальних виплат призвело до збільшення темпів інфляції. „Ми наступаємо на ті самі граблі, на які в 93 році наступали... - де політики хочуть говорити солодкі речі, бо вони думають про наступні вибори. І кожен надуває щоки й говорить: та я знаю, як з цим впоратись. Необхідно приймати свої зобов’язання виключно в можливостях, які є у держави”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.