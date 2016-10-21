Путін обговорив з членами Радбезу зустріч "нормандської четвірки" у Берліні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

«Президент поінформував постійних членів Радбезу про хід дискусії на нещодавній зустрічі у Берліні у форматі «нормандської четвірки», а також про подальшу бесіду з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом із сирійської проблематики», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що предметно була обговорена ситуація навколо Алеппо (Сирія) у контексті гуманітарної паузи. Наголошувалося на важливості її використання для початку процесу розмежування помірної опозиції та терористів.

Крім того, учасники наради обмінялися думками з приводу початку операції зі звільнення Мосула. Висловлювалася стурбованість у зв'язку з потенційним перетіканням бойовиків на територію Сирії, а також стрибкоподібним збільшенням потоку біженців.

У нараді взяли участь російський прем'єр Дмитро Медведєв, глава адміністрації президента Антон Вайно, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, міністр оборони Сергій Шойгу, директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, спеціальний представник президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня у Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі та французькі пропозиції за основними критеріями «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

За словами Порошенка, Росія підтримала необхідність розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Також він зазначив, що зараз про дату виборів на окупованій частині Донецької та Луганської областей не йдеться. Разом з тим, додав президент, лідери країн домовилися продовжити на рівні експертів і робочих груп підготовку концепції виборчого законодавства для проведення виборів на Донбасі.