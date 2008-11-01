Ющенко похвалився системним підходом до справи національного відродження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Львові взяв участь в урочистій академії з нагоди 90-ї річниці утворення Західно-Української Народної Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, вітаючи присутніх з визначною датою, Президент назвав проголошення ЗУНР яскравим виявом невмирущості національної ідеї України. «Це - соборний для всієї України приклад перемоги нашого духу, народної сили і військової певності. Разом з появою Української Народної Республіки ця подія має загальноєвропейське значення і стоїть поруч з відновленням всіх центрально- і східноєвропейських національних держав», - сказав він, з особливою шаною згадавши всіх, хто в різні часи боровся за українську державність.

На переконання глави держави, утворення Західно-Української Народної Республіки дало поштовх до справді національного об`єднання українських земель, яке завершилося Актом Злуки 22 січня 1919 року.

Президент також високо оцінив ініціативу створення у Львові Музею визвольної боротьби України. «Даю пряме доручення міській владі якнайшвидше втілити цю чудову ідею», - сказав він.

Говорячи про сьогодення України В.ЮЩЕНКО відзначив наші здобутки на шляху до утвердження демократії та свободи, важливі результати у зовнішній політиці, зокрема у євроінтеграційніх прагненнях нашої держави. «Ми вперше системно підійшли до справи національного відродження, ми говоримо про відновлення нашої історичної пам`яті», - окремо зазначив він.

Глава держави особливо підкреслив важливість шанування своєї історії. «В соборній державі, незалежній Україні ми повинні згадати кожного, хто в різні часи наближав нашу незалежність... На цій історії постає Українська держава», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про позитивну динаміку відносин з Євросоюзом, Президент наголосив, що угода про асоціацію, яку Україна та ЄС підпишуть через 8 - 10 місяців «буде однією з найсильніших» угод про асоціацію, які коли-небудь підписував Євросоюз. Він також нагадав, що Україна провела 4 раунд переговорів з ЄС щодо створення зони вільної торгівлі. «Наша мета у другому півріччі 2009 року відкрити європейський ринок», - сказав Президент.

Президент особливо наголосив, що для подальшого прогресу Україні необхідне консолідоване навколо національних пріоритетів суспільство. Він закликав присутніх та все українське суспільство «до активної і небайдужої дії, до консолідації навколо наших святих цінностей - держави, свободи і демократії».

«Українці утвердили себе як велика, сильна європейська нація... Ми нікому не дозволимо говорити з нами з позиції чи шантажу, чи сили. Але задля цього ми зобов`язані винести уроки, у тому числі з нинішніх політичних колізій, і, найголовніше, не допустити до серця зневіри», - сказав Президент, наголосивши, що політична та фінансова кризи в нашій державі будуть успішно подолані.

«Якщо будемо єдині, якщо не зійдемо на політичні манівці, ми зуміємо реалізувати цінності, які є суттю нашого національного життя. Цінності українського духу. Цінності європейської цивілізації, цінності справедливого і впевненого буття. Цінності, які були проголошені у Львові 90 років тому - незалежність, державність, соборність і духовність», - підкреслив глава держави.