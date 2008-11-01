Литвин: або антикризові заходи, або вибори

У разі оголошення дострокових парламентських виборів антикризові заходи не виконуватимуться.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення висловив на прес-конференції лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН.

За його словами, «якщо будуть вибори, то ви прекрасно розумієте, що ніякої роботи по антикризових заходах не буде». Він наголосив, що логічний висновок – «або антикризові заходи, або вибори».

За словами В.ЛИТВИНА, Президент також має усвідомлювати, що якщо «стартує виборча кампанія», то внесений ним законопроект, який був прийнятий парламентом як закон не буде виконуватися, оскільки всім буде не до виконання цих антикризових заходів.

Він зазначив, якщо йшлося тільки про необхідність прийняття даного закону для звіту перед МВФ для того, щоб був виділений кредит, то про це так і потрібно говорити.

Як повідомляв УНІАН, уряд, Нацбанк і МВФ погодили на рівні експертів умови виділення Україні стабілізаційного кредиту stand-by на суму 16,5 млрд. дол. Програма фінансування повинна бути схвалена Радою директорів МВФ.

Для винесення цього питання на засідання Ради директорів необхідне ухвалення Верховною Радою антикризового закону, проект якого був позитивно оцінений МВФ.

31 жовтня ВР ухвалила закон про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи.