Вийшла друком ілюстрована історія Західно-Української Народної Республіки

До 90-річчя ЗУНР на Прикарпатті видано книгу «Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Ілюстрована історія».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні у справах преси та інформації Івано-Франківської облдержадміністрації. Книга вийшла друком у видавництві «Манускрипт–Львів». Ювілейне ілюстроване видання, присвячене 90-й річниці утворення Західно-Української Народної Республіки стало результатом творчої співпраці великого колективу вчених вищих навчальних закладів і наукових установ Івано-Франківська, Львова, Києва, Чернівців, Тернополя, Ужгорода.

Книга є спробою сучасного осмислення важливих, складних і суперечливих сторінок історії українського національного державотворення ХХ століття, певного узагальнення здобутків української історіографії у вивчені цієї тематики за роки незалежності України.

Автори охопили всі основні аспекти минулого ЗУНР – від передумов, революційного зриву, внутрішньополітичного курсу, міжнародного становища держави та визвольної боротьби за її відновлення, а також повсякденного життя й побуту місцевого населення в 1918-1923 роках.

Книга розрахована на студентів, викладачів, науковців, вчителів і всіх тих, хто цікавиться історією рідного краю.

Ілюстрована книга складається із шести основних розділів: Історичні передумови ЗУНР, Великий Зрив, Внутрішня політика, Міжнародний контекст державотворення, Національно-визвольна боротьба українців 91919-1923), Культурно-освітнє і духовне життя. Видана книга на крейдяному папері офсетним друком, в кольорі, обсягом 524 сторінки.

Довідка УНІАН. 1 листопада минає 90 років з дня проголошення Західно-Української Народної Республіки.