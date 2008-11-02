Тимошенко готова виконати всі «розумні» пропозиції Ющенка

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО готова виконати всі «розумні» пропозиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА для відновлення коаліції у Верховній Раді.

Про це вона сказала сьогодні в ефірі «5 каналу».

«Всі розумні пропозиції, які поставить Президент країни, я готова сприйняти, підтримати, і готова рухатися вперед заради України тією командою, яка хоче рухатися вперед разом», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання, чи може вона для відновлення коаліції відмовитися від балотування на президентських виборах 2010 року.

Ю.ТИМОШЕНКО наполягає на необхідності відновлення коаліції і продовження роботи Верховної Ради для того, щоб запобігти в Україні негативним наслідкам фінансової кризи.

Вона підкреслила, що голосування у п`ятницю, 31 жовтня, підтвердило, що коаліція на основі БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина може бути створена, «причому вже завтра, якщо цього захоче Президент».