"Нормандський формат" дозволяє Путіну вийти з конфлікту на Донбасі – російський експерт

Таку думку в коментарі УНІАН висловив експерт Фонду Анатолія Собчака Сергій Станкевич.

«Формат був реанімований, оскільки дозволяє Москві вийти з цього ланцюжка безперспективного конфлікту на сході України, вийти таким чином, щоб не залишитися ворогом усього людства», - сказав Станкевич

Він зазначив, що до зустрічі у Берліні «нормандський формат», на думку багатьох експертів і журналістів, був «похований».

«Ця можливість відновлена й це на користь Росії та Москві», - сказав Станкевич.

Він наголосив, що бої за Донбас стали «сковуючим конфліктом» для Росії, з якого їй потрібно швидше вийти.

«Це сковуючий конфлікт, для Штатів такий конфлікт був В'єтнам, для Радянського союзу – Афганістан, який значною мірою занапастив, для Росії сковуючий конфлікт – це конфлікт на Донбасі, є бажання виходити», - вважає російський експерт.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі та французькі пропозиції щодо основних критеріів «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

За словами президента, Росія підтримала необхідність розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Порошенко також зазначив, що зараз не йдеться про дату виборів на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Разом з тим, додав він, лідери країн домовилися продовжити на рівні експертів і робочих груп підготовку концепції виборчого законодавства для проведення виборів на Донбасі.