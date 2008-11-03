Фракція ПР приєдналася до вимоги Тимошенко

Фракція Партії регіонів наступного пленарного тижня вимагатиме ухвалення законопроекту щодо скасування депутатських пільг.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

Зокрема, авторами відповідного законопроекту є депутати Борис КОЛЕСНІКОВ та Ганна ГЕРМАН.

«Зараз - найвищий час для того, щоб політики поставили себе в рівні умови з народом”, - вважають автори законопроекту.

Ініціатори законопроекту будуть вимагати, щоб у кілька разів були скорочені видатки, зарплати і премії для всіх представників влади на усіх рівнях.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 листопада, з аналогічної ідеєю виступила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. «Я зараз закликаю, щоб на наступному пленарному тижні був проголосований закон нашої фракції (БЮТ - УНІАН) про зняття з депутатів всіх пільг… Я спробую на наступному пленарному тижні цю справу довести до логічного завершення», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Наступні пленарні засідання в парламенті заплановані на 11-14 листопада.