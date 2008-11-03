Завтра із Стельмаха намагатимуться зробити цапа відбувайла

Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики 5 листопада має намір заслухати інформацію голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА щодо курсової політики в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

З цією метою комітет проведе засідання щодо “бездіяльності Національного банку України в прийнятті відповідних регуляторних рішень щодо питань курсової політики, яка призвела до послаблення національної валюти та кризи в банківській сфері з відповідними соціальними складовими”. Крім того, комітет розгляне питання щодо з’ясування реального стану золотовалютного резерву Національного банку України та негативний вплив цих факторів на перспективи розвитку економіки України, йдеться у повідомленні прес-служби.

В засіданні візьмуть участь народні депутати України, представники Кабінету міністрів України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України.