Тимошенко йде на ризик через рушницю на стіні?

Голова правління центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що невизначеність із датою проведення дострокових парламентських виборів вигідна Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ та Партії регіонів для послаблення БЮТ і його лідера Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ФЕСЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Відкладення виборів - це не лише досягнення БЮТ, але й певна пауза, яку взяли президентська сторона і Партія регіонів… Їм вигідно залишити ситуацію невизначеності для того, щоб зібратися з силами, а, по-друге, використати економічну ситуацію для того, щоб знизити рейтинги, послабити рейтинг Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав В.ФЕСЕНКО.

За його словами, залишаючись на посаді прем’єр-міністра, Ю.ТИМОШЕНКО «йде не лише на серйозну відповідальність, але й на великий ризик», оскільки тема дострокових парламентських виборів «є рушницею, яка висить на стіні, питання – коли вона вистрелить».

Разом з тим В.ФЕСЕНКО наголосив, що на сьогодні «головним розпорядником, головним керуючим справами», у тому числі щодо політичної ситуації в Україні, є економічна криза.

«Саме вона для політичних сил визначатиме, коли ці вибори можна проводити», - зазначив політолог, пояснивши, що економічна криза може накрити своєю хвилею всіх політиків і навіть «може стати загрозою політичного дефолту…, жертвою якого може стати не лише Ю.ТИМОШЕНКО, але й її політичні опоненти».

Водночас, за словами В.ФЕСЕНКА, на сьогодні легітимною альтернативою достроковим виборам є створення нової парламентської коаліції. «Думаю, до на наступному тижні ми зіткнемося з темою утворення нової парламентської коаліції», - сказав експерт, зауваживши при цьому, що «для БЮТ створення нової коаліції офіційно, легально закриває тему дострокових виборів».

У той же час, він висловив сумнів у тому, що коаліція буде створена, оскільки в її існуванні «не зацікавлені опоненти БЮТ».

Крім того, В.ФЕСЕНКО не виключив, що після Нового року Україна може «побачити третю спробу проведення конституційної реформи», оскільки, на його переконання, без «розв’язання конкуренції» між Президентом і прем’єр-міністром розв’язати політичну кризу неможливо. Щоб це зробити, треба повернутися до проведення конституційної реформи, вважає політолог.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня було офіційно оприлюднено указ Президента України № 952/2008 “Про зупинення дії указу Президента від 9 жовтня 2008 року №911”.

Згідно з документом, «з метою забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, стабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, здійснення невідкладних заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України, ураховуючи пропозицію Ради національної безпеки і оборони України” зупинити дію Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року №911 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».