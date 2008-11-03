У Ющенка кажуть, що депутатами керував страх, а не бажання працювати

Президента України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, що Україна потребує створеної на ідейних засадах, дієвої парламентської коаліції.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі заступника глави Секретаріату Президента Андрія КИСЛИНСЬКОГО.

«Прийняття антикризового законопроекту аж ніяк не можна розглядати як ознаку відновлення працездатності Верховної Ради. Тобто підстава, на основі якої було видано Указ про дострокове припинення повноважень парламенту, не втратила актуальності. Український парламент потребує термінового оздоровлення», – заявив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Він звернув увагу, що підтримка цього законопроекту була забезпечена голосами фракцій колишньої коаліції, проте для цього було потрібно два тижні.

«Це може свідчити про те, що дієвої більшості в українському парламенті як не було протягом останнього року, так і немає зараз. Депутатами більше керував страх, ніж бажання працювати як єдина команда», – вважає заступник глави Секретаріату.

При цьому А.КИСЛИНСЬКИЙ вказав на те, що замість прийняття наступних антикризових рішень, депутати самі собі влаштували тижневий відпочинок. «Невідомо, що більше втомило народних обранців – тижневі блокування трибуни, чи одноденне натискання кнопок», – зауважив заступник глави Секретаріату Президента.

Він наполягає на тому, що «Конституція України передбачає єдиний легітимний вихід із політичної кризи – позачергові вибори. Вибори – як інструмент, а не самоціль. Жодна імітація роботи законодавців, блокування трибуни чи залякування економічними проблемами не зможе перешкодити демократичним процедурам».

«Це ми вже проходили понад півтора року тому, коли уряд В.ЯНУКОВИЧА користувався тими ж аргументами, що й уряд ТИМОШЕНКО сьогодні», – нагадав А.КИСЛИНСЬКИЙ.

За його словами, деякі політики зараз почали формулювати умови, на яких вони готові працювати.

«Їм хотілося б порадити одне – читати Конституцію України, де виписані всі умови, якими керується Президент України», – прокоментував А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Він ще раз передав позицію глави держави, який наполягав і продовжує наполягати на тому, що Україна потребує дієвої більшості, створеної на спільних ідейних засадах, а не домовленостях про розподіл владних портфелів.