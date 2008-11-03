Ющенко: Тимошенко дофінансувалася до того, що вже немає звідки фінансувати

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив незадоволення темпами виплат компенсаційних коштів постраждалим від повені жителям Чернівецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у районному центрі Вижниця Чернівецької області під час відкриття захисної дамби на річці Черемош.

Президент назвав нинішню соціальну політику уряду «популістською».

«Уряд часто обіцяє те, що виходить за межі можливостей, а потім стає прикро відповідати перед людьми», - зазначив він.

За словами В.ЮЩЕНКА, це стосується, зокрема, виплат компенсацій людям, які втратили житло.

«124 млн. досі не профінансовані урядом. Це є непроста соціальна демагогія. Уряд двічі змінював соціальні норми своїх виплат і дофінансувався до того, що вже немає звідки фінансувати», - сказав він.

Президент дав доручення уряду впродовж двох найближчих днів завершити ці розрахунки.

«Це розрахунки соціального характеру. Адже рішення урядом прийняті, є його постанова, і тепер будь-яка людина, що постраждала, може звернутися в суд і за півгодини виграти свої мільйони», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент сказав, що у телефонній розмові перший віце-прем’єр України пообіцяв йому, що це фінансування сьогодні буде відкрито, і уряд дотримається свого слова.

Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що ще гіршою є ситуація з відбудовою на Буковині об’єктів інфраструктури: доріг, мостів і дамб. За його словами, уряд недофінансував роботи з їх відновлення у межах 350 млн. грн. Президент повідомив, що доручив уряду до кінця тижня також виділити кошти на ці потреби.

При цьому глава держави висловив сподівання, що уряд «буде відповідальним і нестиме слово за кожне своє рішення».

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня начальник Головного фінансового управління Чернівецької облдержадміністрації Єлизавета ПУШКО-ЦИБУЛЯК заявила, що регіону додатково необхідно 124 млн. грн. для надання компенсацій громадянам, які зазнали збитків внаслідок липневої повені.

За інформацією управління, до реєстру осіб, які постраждали на Буковині внаслідок повені, занесено 6 тис. 210 осіб.