Балога бачить єдиний вихід – повернення до сильної президентської влади

Глава секретаріату президента Віктор Балога переконаний, що єдиним виходом із нинішньої ситуації є повернення до президентсько-парламентської республіки з сильною президентською владою.

Таку думку він висловив у своїй статті "Нова можливість змін".

"Для системних економічних перетворень необхідне політичне перезавантаження. Дострокові парламентські вибори – інструмент для досягнення цієї мети, оптимальний демократичний шлях до неї", - переконаний Балога.

"Нинішня абсурдна ситуація не може бути законсервована, оскільки це не створює жодної нової якості – ані політичної, ані економічної", - додав глава секретаріату.

Балога наголосив, що "вибори – інструмент, а не самоціль". "Є й альтернатива – формування нової парламентської коаліції. Якщо така можливість існує, то, будь ласка, шановні народні депутати, скористайтеся нею", - запропонував він.

"Якщо ж її немає, то треба діяти так, як записано в Конституції. А отже, після розпаду коаліції повноваження мають скласти і голова Верховної Ради, і прем`єр-міністр", - зазначив Балога.

"Далі мають відбутися вибори і формування нової більшості та Кабінету міністрів. Принаймні, це чесний і відповідальний підхід", - додав він.

За словами Балоги, "парламентська республіка у нинішніх реаліях генерує хаос та підриває стабільність".

"Єдиний вихід – це повернення до президентсько-парламентської республіки, з сильною президентською владою, з чітким визначенням повноважень виконавчої та законодавчої гілок", - запропонував глава секретаріату.

"На моє тверде переконання, в умовах економічної кризи та хаосу управління лише президент може бути гарантом стабільності та незаангажованим координатором всіх політичних і суспільних процесів у державі", - додав він.

Українська правда