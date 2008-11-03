В українську політику прийшли мажори, клоуни й базіки - експерти

Серед представників нового покоління українських політиків багато мажорів і професійних базік.

Таку думку висловили головний редактор громадсько-політичного тижневика “Коментарі” Вадим ДЕНИСЕНКО і головний редактор інформаційного агентства УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО сьогодні на прес-конференції, що відбулася в рамках спільного проекту “Коментарів” і УНІАН із дослідження теми стосовно нової генерації українського політичного бомонду.

“Протягом найближчих двох років повинна відбутися чергова зміна політичних поколінь. І цей процес вже розпочався”, - констатував В.ДЕНИСЕНКО.

Водночас, за висновками експерта, за роки незалежності в України вже встигли змінитися чотири покоління політиків.

Говорячи про актуальність і причини дослідження даної теми, О.ХАРЧЕНКО наголосив: “Всім очевидно, що люди, які сьогодні керують країною і вирішують її долю, уже далеко не задовольняють цю країну”.

“На сьогодні в українському парламенті є 108 народних депутатів, яким менше 40 років. Їх можна вважати молодими політиками. Порівнюючи ці дані із парламентами попередніх скликань, можна сказати, що у Верховній Раді завжди було 20-25% молодих депутатів”, - сказав В.ДЕНИСЕНКО.

При цьому він повідомив, що у складі Верховної Ради нинішнього скликання народні депутати віком менше, ніж 40 років, не представлені лише у фракції Блоку Володимира Литвина.

Окремо в рамках обговорення теми зміни поколінь в українській політиці експерти відзначили шляхи здійснення цього процесу і, в залежності від них, визначили класифікацію молодих політиків.

За версією В.ДЕНИСЕНКА, на сьогоднішній момент є п’ять способів появи нових представників вітчизняного політбомонду. “Перший – це шлях європейського зразка, коли людина проходить усі щаблі партійного життя. Він в Україні є найменш розповсюдженим, адже у Верховній Раді таких політиків є аж три. Класичним прикладом тут може бути В’ячеслав КИРИЛЕНКО (фракція НУ-НС). Також сюди можна віднести Остапа СЕМЕРАКА (фракція БЮТ) і Віталія ХОМУТИННИКА (фракція Партії регіонів). Другий тип я назвав “клоунами” - це завжди потрібні люди, які можуть озвучувати найбезглуздіші ідеї і робити якісь ідіотські витівки. Наприклад, в “Нашій Україні” таким можу назвати Володимира АР’ЄВА. У БЮТі сюди можна зарахувати Олега ЛЯШКА. Отже, кожна фракція має свого “клоуна”, що є атрибутом кожної політичної сили. Третя група представлена людьми, які стали політиками завдяки своєму наближенню до лідерів. Це люди з обслуговуючого персоналу: співробітники прес-служб, водії, охоронці тощо. Таких людей у нинішньому українському парламенті серед молодого покоління близько 25. Окремо хочу виділити шлях, що здійснюється завдяки батькам. Йдеться про мажорів і мажорок. І, нарешті, п’ятий тип – це ті, хто сам себе зробив, досягнув успіху в певних сферах і пройшов до парламенту”, - сказав В.ДЕНИСЕНКО.

Говорячи про головний недолік нового покоління українських політиків, експерт наголосив, що серед них дуже мало економістів, але багато юристів і професійних базік.

У свою чергу О.ХАРЧЕНКО додав до класифікації, наведеної колегою, ще один шлях формування нового політика – спонсорство.

О.ХАРЧЕНКО також наголосив на функціях і ролі, які виконують сьогодні молоді політики за умови зосередження реальної влади у представників старого покоління.

“Вони можуть виступати обличчям партії, давити на кнопки, ходити на різні політичні шоу та бути публічними спікерами – озвучувати те, що лідери не можуть оприлюднити самостійно”, - зазначив О.ХАРЧЕНКО.

Підбиваючи підсумки дослідження даної теми, експерт констатував, що, “можливо, нове покоління українських політиків не є гіршим за попередні, але іншим”. “Вони зростають більш цинічними і прагматичними. Але, врешті, сьогодні накопичується критична маса молодих людей із доброю освітою і амбіціями. Конкуренція між ними змусить їх бути більш порядними. У свою чергу після 2010 року саме суспільство вже повинно буде відпрацювати механізми приведення до влади якісно інших людей”, - сказав О.ХАРЧЕНКО.