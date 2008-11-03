Костенко думає, що Тимошенко переплюнула навіть Кравчука

Голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО стверджує, що прем’єр-міністр, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пропонувала його політичній силі “спільний похід на позачергові вибори”.

Про це Ю.КОСТЕНКО повідомив в інтерв’ю журналу “Главред”.

За його словами, це було тоді, коли Ю.ТИМОШЕНКО “так і не змогла створити коаліцію з “Регіонами”, і мова йшла про повернення до формату демократичної коаліції”. Лідер УНП зазначив, що тоді були переговори з представниками політичних сил, які утворили блок НУ-НС, в тому числі й з ним як з керівником УНП. “Під час цієї дискусії, в тому числі, пропонувався і спільний похід на позачергові вибори”, - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Коментуючи можливість відновлення коаліції, лідер УНП наголосив, що “для того, щоб повернутися до формату демократичної коаліції, потрібно ще на «березі» домовитися, яку ми політику проводимо”. За його словами, 9 місяців спільної роботи у складі демократичної коаліції “принаймні мені, як народному депутату і члену цієї коаліції, створили дуже багато проблем у спілкуванні з громадянами”, оскільки “складно було пояснити громадянам політику, яку й сам не розумів”. Він зазначив, що, зокрема, йдеться про завезення до України 250 тис. тонн із-за кордону імпортного м’яса, а також тростинного цукру, коли “в українських сховищах лежать тисячі тонн цукру із українського буряка, які не можуть продати через низьку ціну”, а також чому уряд “пішов на валютну курсову гру, коли більша частина українського експорту - це металургія й хімія: цим уряд наніс перший і дуже сильний удар по українських експортерах.”.

Говорячи про те, з ким об’єднуватиметься УНП в разі дострокових виборів, Ю.КОСТЕНКО зазначив, що пропрезидентські політичні сили об’єднуються “задля реалізації тієї політики, яку традиційно можна назвати проукраїнською, національною, проєвропейською, тобто політики, яка базується на державному національному інтересі”. “До цих сил належить і УНП”, - додав він.

За словами Ю.КОСТЕНКА, “для нас питання впливів на державну політику є темою №1 з 1989-го року” задля перебудови економіки та суспільного життя. Він зазначив, що “для нас завжди було важливим створити блок правих політичних сил, у якому не було б внутрішніх протиріч, і на основі якого відбулося б об’єднання й формування такої політичної партії, яка б завжди мала підтримку правого електорату – а це, за різними оцінками, від 25 до 35% виборців”.

Ю.КОСТЕНКО визнає, що “коли ми говоримо про дату виборів, слід визнати, що у переговорному процесі все зупинилося”. “Відбуваються не переговори, а просто тихе невдоволення всіх і вся: невизначеність виборча впливає і на невизначеність переговорного процесу”, - додав він.

За словами лідера УНП, “ми ведемо дискусії як з нашими колегами з «Нашої України», так і з іншими правими партіями, які залишилися поза парламентом”, зокрема, з КУН і ВО «Свобода.

Ю.КОСТЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО “що б про нього не говорили, все-таки демонструє свою українську політику, політику українського національного інтересу: чи в стосунках із Росією, чи в стосунках із Заходом, чи у внутрішній політиці, чи в питаннях історичної справедливості”. Тому, за його словами, біля В.ЮЩЕНКА “гуртуються політичні сили, які свято служать національному інтересу”.

Ю.КОСТЕНКО назвав Ю.ТИМОШЕНКО «диверсифікованою», оскільки вона “майстер політичної гри: у Західній Україні вона може говорити про те, як вона любить українську мову, УПА і готова докладати зусиль про визнання її національних змагань, а в Криму говоритиме абсолютно протилежне”. За його словами, “вона навіть КРАВЧУКА переплюнула – той міг між краплями ходити, а Юлія Володимирівна між людськими позиціями...”.

Ю.КОСТЕНКО зазначив, що у Партії регіонів “чисто проросійська позиція” і навколо неї також “збираються і політики, і політичні сили...”.

Лідер УНП вважає, що на виборах йтиметься про те, що “більше підтримає українське суспільство: політику українського національного інтересу, маневрування чи чисто проросійську політику, яку веде ПР...”.