Рішення щодо України МВФ прийме в середу

Рада директорів Міжнародного валютного фонду в середу, 5 листопада, планує розглянути питання про виділення Україні кредиту у розмірі 16,5 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні на прес-конференції.

«Якщо в середу рішення буде ухвалено, то перший транш ми зможемо чекати впродовж двох-трьох днів», - сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, уряд, Нацбанк і МВФ узгодили на рівні експертів умови виділення Україні стабілізаційного кредиту stand-by на суму 16,5 млрд. дол. Програма фінансування має бути схвалена Радою директорів МВФ.

Для винесення цього питання на засідання Ради директорів необхідно було ухвалення Верховною Радою антикризового закону, проект якого було позитивно оцінено МВФ.

31 жовтня ВР ухвалила закон про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи.