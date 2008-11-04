Тимошенко розказала, навіщо зібрала позачергове засідання уряду

Кабінет міністрів України має намір сьогодні затвердити тимчасовий порядок використання коштів стабілізаційного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи позачергове засідання уряду.

«Сьогодні ми маємо прийняти кілька рішень у невідкладному порядку. Перше з них – це тимчасовий порядок використання коштів стабілізаційного фонду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогодні уряд також розгляне порядок участі держави в капіталізації банків. «У світі ця (фінансова) криза трактується як банківська криза, і саме тому сьогодні і в Україні, насамперед нам, необхідно захистити національну банківську систему, котра є практично кровоносною системою економіки, нормальне функціонування якої залежить сьогодні і від повернення депозитів громадянам, і від можливості кредитувати реальну економіку», - підкреслила прем`єр.

Крім того, за ініціативою міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА до порядку денного позачергового засідання Кабміну включене питання про схвалення меморандуму про взаєморозуміння між урядом США і Кабінетом міністрів України.