Литвин пропонує скоротити депутатів

Лідер фракції Блоку Литвина у парламенті Володимир ЛИТВИН пропонує скоротити чисельність депутатів Верховної Ради відповідно до скорочення населення України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Вінниці.

"Я двома руками за скорочення кількості народних депутатів у Верховній Раді. Я пропоную задіяти простий і зрозумілий принцип: якщо у нас 450 депутатів було, коли в Україні було за 50 мільйонів громадян, сьогодні маємо близько 46 мільйонів, то Верховну Раду треба скоротити пропорційно зменшенню населення", - сказав він.

В.ЛИТВИН нагадав, що на загальнодержавному референдумі у 2000 році громадяни України більшістю голосів проголосували за скорочення чисельності ВР до 300 депутатів. "Однак ці результати ніхто не імплементував. Тодішній Президент України (Леонід КУЧМА) побоявся це зробити зважаючи на тодішнє політичне протистояння", - зазначив він.