У Тимошенко вирішили, що Дерипаска має віддати ЗАлК державі

Кабінет Міністрів України вимагає від власників ВАТ «Запорізький Алюмінієвий Комбінат» забезпечити ефективне управління підприємством, здійснення відповідної модернізації та виконання своїх інвестиційних зобов’язань, а не зупиняти комбінат через недоотримання надприбутків. У разі, якщо власники ЗАлКу не в змозі цього зробити, вони мають повернути управління підприємством державі."

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН заявив сьогодні на брифінгу.

Міністр підкреслив, що на сьогодні заборгованість підприємства за електроенергію становить 41 млн. грн., внаслідок чого підприємство зупинене у плановому режимі.

“Якщо власники не можуть (вирішити проблему - УНІАН), то вони просто повинні віддати підприємство державі. Цифри говорять самі за себе. Замість того, щоб вводити енергозберігаючі і енергоефективні технології і скорочувати витрати, сьогодні у власників, я так розумію, стоїть питання отримання надприбутків. А якщо немає надприбутків, то підприємство зупиняється», - підкреслив Ю.ПРОДАН, зазначивши, що на сьогодні він поки не може прогнозувати, яким чином держава діятиме відносно цього підприємства.

Як повідомляв УНІАН, Об`єднана компанія «РУСАЛ» - власник контрольного пакету акцій Запорізького алюмінієвого комбінату (ВАТ "ЗАлК") приступила до консервації електролізного і глиноземного виробництв підприємства.

За інформацією прес-службі ВАТ "ЗАлК", причина ухвалення рішення про консервацію даних виробництв - відсутність рішення уряду України про надання комбінату диференційованого тарифу на електроенергію відповідно до світової практики.

Довідка УНІАН. "ЗАлК" - єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн на рік.

У 2004 році власником комбінату стала російська група СУАЛ, що входить у десятку найбільших алюмінієвих компаній світу.

У 2007 році "ЗАлК" перейшов під контроль об`єднаної компанії "Російський алюміній" (ОК "РусАл"), створеної у березні 2007 року шляхом злиття "РусАлу", СУАЛу і глиноземних активів швейцарського трейдера Glencore.

З 2005 р. керівництво підприємства періодично заявляло про можливість зупинки комбінату зважаючи на нерентабельність виробництва за існуючих тарифів на електроенергію.

У січні 2008 р. генеральний директор ВАТ "ЗАлК" Олександр КОТЮК заявив, що Запорізький алюмінієвий комбінат у результаті підвищення тарифу на електроенергію став "планово збитковим".

Протягом декількох років компанія СУАЛ, а потім ОК РУСАЛ, найбільший у світі виробник алюмінію, зверталися до властей України з проханням ввести для комбінату диференційований тариф на електроенергію, який існував до його скасування у 2005 році.