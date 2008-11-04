Литвин розказав анекдот про п'яного батька з цигаркою в зубах

Лідер однойменної фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що запропоноване урядом підвищення податків і акцизів не вирішить проблему неефективного державного управління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції у Вінниці.

"Урядовці намагаються "накинути" додаткові податки для того, щоб вирішити проблему неефективності державного управління. Я категорично проти такого підходу", - сказав він.

На думку В.ЛИТВИНА, податкове законодавство України повинно стимулювати роботу, захищати платників податків, бути стабільним, простим і зрозумілим в питанні адміністрування податків. "Нинішнє законодавство цим вимогам не відповідає. Наприклад, блага ціль – різко підвищити акцизи на тютюн. Але якщо виконати ту умову, яку запропонував уряд, цигарки у нас будуть у 5-6 разів дорожчими, ніж в сусідніх державах. Уявіть, якими будуть масштаби контрабанди. Те саме стосується й горілчаних виробів", - сказав він.

"З цього приводу я завжди намагаюсь розповісти анекдот: в одному селі батько приходить додому напідпитку і з цигаркою в зубах. Його зустрічає син й каже: "Ми тут з мамою дивились телевізор і почули, що будуть підвищуватись податки на тютюн і горілку, і ти будеш менше пити й палити". На що він відповів: "Ні синку, це значить, що ви будете менше їсти", - додав В.ЛИТВИН.