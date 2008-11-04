«Корупція в Україні: влада, держава, суспільство». Прес-конференція у Києві

6 листопада (четвер) 2008 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція

«Корупція в Україні: влада, держава, суспільство» (результати всеукраїнського соціологічного дослідження Інституту Горшеніна в рамках річної програми «Проект країни»)

На прес-конференцію винесено питання:

1. Які органи влади в державі є найбільш корумпованими? 2. Що Україні можна купити за гроші: депутатський мандат, рішення суду чи звільнення від кримінальної відповідальності? 3. Чи змінився рівень корупції в країні за останній рік?

Учасники прес-конференції:

- Кость Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;

- Володимир Попович – керівник департаменту досліджень Інституту Горшеніна;

- Володимир Застава – експерт Інституту Горшеніна.

Контакт: Олена Дяченко +38 (044) 230 49 63, +38 (050) 363 02 16.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.