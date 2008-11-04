У Тимошенко визначили правила викупу банків державою

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив порядок капіталізації банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК.

“Простіше кажучи, ми прийняли рішення про порядок викупу державою частини банків”, - пояснив він.

За його словами, в документі вказується, що спочатку Національним банком проводиться аудиторська перевірка комерційного банку, визначається обсяг необхідних йому коштів. Потім визначається сума, на яку необхідно збільшити капітал банку, обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

“Випускаються ОВДП, тобто, ми входимо до статутного фонду через інструмент ОВДП, а Національний банк негайно викупляє ці ОВДП”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, міністр юстиції України Микола ОНІЩУК сьогодні, 4 листопада, заявив, що затверджений урядом порядок участі держави в капіталізації банків повністю відповідає національному законодавству.

«Постанова, яка сьогодні прийнята, знаходиться в правовому полі, оскільки держава капіталізує банк, тобто, набуває прав власності на його активи тільки в разі, коли задіяна процедура призначення тимчасового адміністратора, яка передбачена законом і є компетенцією Нацбанку, або коли є рішення загальних зборів акціонерів про згоду на участь держави в капіталізації», - сказав М.ОНІЩУК.

Міністр підкреслив, що сьогоднішнє рішення уряду продиктоване необхідністю в умовах світової кризи зберегти банки як фінансових операторів, здатних виконувати функції, пов`язані з обігом фінансових ресурсів.

«Не йдеться про використання коштів державного бюджету на користь акціонерів банку. По суті, це рішення означає націоналізацію або часткову націоналізацію банків для того, щоб зберегти не власність акціонерів, а банк як фінансову установу», - пояснив він.

Слід зазначити, з урахуванням глобальної фінкризи Міністерство фінансів США має намір викупити привілейовані неголосуючі акції дев`яти великих фінансових інститутів країни на суму до 250 млрд. дол. для відновлення довіри до фінансової системи.

Максимальний обсяг коштів, на які Мінфін може купити акції одного фінансового інституту, становить 25 млрд. дол. Кінцевий термін подачі заявок банками на участь у програмі викупу акцій – 14 листопада ц.р.

У повідомленні Мінфіну сказано, що банки, які погодилися брати участь у його програмі, здорові, а дії влади продиктовані необхідністю підтримати економіку країни.

Банки, що беруть участь у програмі, зобов`язані прийняти стандарти Мінфіну в усьому, що стосується зарплат керівництва і корпоративного управління.

Крім того, Федеральна корпорація зі страхування вкладів (FDIC) надасть гарантії щодо пріоритетного незабезпеченого боргу банків, безпроцентних депозитів і зарплатних рахунків.